Картофельный союз предложил торговым сетям продавать мелкий картофель "экономкласса"

"Ъ": картофельный союз предложил сетям продавать несортированные корнеплоды экономкласса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производители картофеля предложили торговым сетям упростить требования и начать продавать картофель меньшего размера, чтобы снизить цены на продукт.

Картофельный союз уже направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо с предложением добавить в продажу картофель "экономкласса"— размером от 35 до 55 миллиметров и упакованные по два с половиной, три и пять килограммов. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

Отмена требования ретейлеров от сортировки картофеля по размеру позволит снизить вдвое экономить на упаковке. Это приведёт и к снижению цен на картофель, отметила Губина.