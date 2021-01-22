Мобильные операторы просят о возмещении затрат на слежку за больными коронавирусом Фото: Иван ВИСЛОВ

Операторы мобильной связи просят Минцифры России выделить им средства на возобновление передачи данных о передвижении заболевших коронавирусом или контактировавших с заразившимися COVID-19. Такую просьбу операторы направили после того, как пять российских регионов сообщили о намерении возобновить систему мониторинга геоданных по зараженным коронавирусной инфекцией.

Как сообщило издание РБК, российский операторы мобильной связи направили письмо на имя главы ведомства Максута Шадаева с просьбой выделить деньги на возобновление передачи данных о передвижении граждан.

Минцифры попросило у мобильных операторов, начиная с 5 декабря, возобновить загрузку данных о локации россиян в информационную систему ведомства. Перезапуск системы запланирован в пяти регионах: республике Бурятия, Оренбургской области, а также в Забайкальском, Приморском, и Красноярском краях. По данным Роспотребнадзора, именно в этих регионах общее число выявленных случаев COVID-19 выросло в 1,4–1,6 раза.