Статьи об импичменте Байдена внесли в Конгресс США Фото: REUTERS

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение резолюцию об импичменте недавно вступившего в должность американского лидера Джо Байдену по обвинению в коррупции

«Только что внесла статьи импичмента президенту Джо Байдену. Посмотрим, что из этого выйдет», – заявила политик в своем видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

На своей странице в Twitter конгрессвумен отметила, что новый глава Белого дома сделает всё возможное, чтобы «избавить от проблем с законом» своего сына Хантера Байдена и «набить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний».

Грин также заявила, что Байден злоупотреблял властью, когда позволил своему сыну «тянуть деньги из крупнейших врагов Соединенных Штатов», которыми она назвала Россию и Китай.

Напомним, 6 января, сторонники недавно покинувшего свой пост президента США Дональда Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. В связи с этими демократы призвали отстранить от должности тогда еще действующего американского лидера и вынести ему импичмент из-за «подстрекательства к насилию». Однако в ответ республиканцы поставили вопрос об импичменте Байдена в его первый рабочий день на посту президента. Как писал сайт kp.ru, он вступил в свою должность 20 января.