Сирия сообщает об израильском авиаударе: четыре человека погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирия заявляет об израильском авиаударе близ города Хама, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе два ребенка. Ранения получили четверо.

Как передает агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате авиаудара были разрушены три жилых дома, и погибшие оказались членами одной семьи - двое детей и их родители. Среди четырех пострадавших также двое детей.

Напомним, 13 января Военно-воздушные силы Израиля нанесли около двух десятков ударов по оружейным складам и позициям правительственных войск Сирии, расположенным в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Аль-Букамаль у сирийско-иракской границы. В результат атаки погибли пяти сирийских военнослужащих. Незадолго до этого, в ночь на 7 января, системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку.