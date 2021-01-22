В России за сутки выявили 21 513 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 21 513 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на пятницу, 22 января 2021 года, общее число заболевших за все время пандемии в стране возросло до 3 677 352человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшее количество заболевших уже не первый раз на этой недели зарегистрировали в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост инфицированных составил 3104. В тройке лидеров остаются Москва, которая долгое время была на первом месте по количеству заболевших (3037) и Московская область (1142).

Среди новых инфицированных около 11,8 процентов не имели клинических проявлений болезни. Также, за минувшие сутки зафиксировали 580 летальный исход, а выздоровело вновь больше, чем заразились - 27 318 человек. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в России стали 68 412 заболевших, всего вылечились 3 081 536 пациента, что составляет 83,8 процента от всего числа заболевших.