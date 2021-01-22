Тысячи нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на переселение в гараж с одним туалетом Фото: REUTERS

Полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии, которых перебросили в Вашингтон ко дню инаугурации Джо Байдена и переселили в гараж с одним туалетом.

Пять тысяч бойцов национальной гвардии США, охранявших Капитолий после событий 6 января и отдыхавших на его территории, были вынуждены ночевать в близлежащем гараже с одним туалетом. Выдворение нацгвардии произошло после инаугурации нового президента, когда в солдатах больше уже не было нужды.

«Еще вчера дюжины сенаторов и конгрессменов проходили мимо наших рядов, фотографировались с нами, жали нам руки и благодарили за службу. Сутки спустя мы им стали не нужны, и нас вышвырнули в угол парковки. Нас предали», - приводит изданию Politico заявление одного из бойцов.

Как сообщает NBC News, сенатор США, ветеран войны в Ираке Тамми Дакуотрт заявила, что в четверг, 21 января, к 22.30 по местному времени (6.30 пятницы по московскому времени) полиция принесла свои извинения перед бойцами. Бойцов переместили из гаража обратно в здание Капитолия.

Напомним, 6 января, сторонники недавного покинувшего свой пост президента США Дональда Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. После этого к инаугурации Байдена в американскую столицу привезли тысячи бойцов Нацгвардии.