Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил, как организована вакцинация от COVID-19

Губернатор Василий Орлов посетил поликлинику №4 Благовещенска, врачи которой одними из первых в регионе начали массовую вакцинацию от COVID-19. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

В Амурской области с 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Глава региона Василий Орлов побывал в поликлинике №4 Благовещенска, врачи которой одними из первых в регионе начали делать прививки от COVID-19. Губернатор лично проверил, как организована вакцинация, и расспросил персонал о том, как жители региона могут записаться на прививку.

Еще в декабре в Приамурье привили от коронавируса медицинских работников и педагогов. Первые 95 доз вакцины получили медики, работающие в красных зонах ковидных госпиталей. Сейчас записаться на вакцинацию могут все желающие. Запись ведется на портале госуслуг, по телефону регистратуры и через инфомат, установленный в холле поликлиники. Процесс четко организован: пациент приходит на прививку к определенному времени, в допрививочном кабинете заполняет необходимые документы, а затем его осматривает врач-терапевт. После укола вакцины человек получает сертификат о прививке.

Желающих привиться столько, что врачи составляют «лист ожидания». По мере поступления вакцины людей будут обзванивать и приглашать на вакцинацию.

- Уже 650 человек в ожидании вакцины только в этой поликлинике. Следующая партия – 13 100 доз - поступит на следующей неделе, - рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

В феврале в Приамурье привезут еще 33 500 доз вакцины. Всего до конца 2021 года медикам необходимо привить 316 тысяч пациентов – совокупное взрослое население области.

Василий Орлов поинтересовался, как хранится вакцина. Очень важно обеспечить правильные условия перевозки препарата: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) необходимо хранить при температуре не выше минус 18 градусов. Для этого используются специальные морозильные лари, в которые помещается около 10 тысяч доз. В каждом флаконе – 5 миллилитров вакцины, этого количества хватает на пять пациентов, поэтому на прививку к определенному времени приглашается по 5 человек.

- Все пациенты хорошо переносят прививки, осложнений нет, - сообщила главный врач поликлиники №4 Елена Девяткина. - Конечно, перестраховываемся, наблюдаем пациентов полчаса после прививки. Кому-то звоним и после прививки. Сразу записываем пациента на второй этап вакцинации.

Губернатор отметил, что региональные власти ежедневно отслеживают ситуацию с вакцинацией, а также напомнил, что врачи уже отработали технологию прививок во время вакцинации населения от гриппа.

- Вакцинирование - это не новое направление работы для нашей системы здравоохранения. В прошлом году более 303 тысяч взрослых человек было привито от гриппа, - подчеркнул Василий Орлов. - Технология аналогичная, разница лишь в температуре хранения вакцины. Ежедневно региональный Минздрав проводит совещания, собирает информацию, сколько человек привито, какие есть проблемы. Я тоже слежу за этим. Считаю, мы справимся с поставленной задачей.

Губернатор тоже собирается сделать прививку, как только ему разрешат врачи.

- Чуть больше месяца назад я сам и моя семья переболели коронавирусом. Болезнь очень противная, - признался Василий Орлов. - Как только врачи разрешат привиться, обязательно привьюсь. Сегодня две российских вакцины уже запущены в гражданский оборот. Мы видим, что вакцины эффективны. У меня нет никаких опасений, считаю, что вакцина безопасна. Нужно максимально быстро сформировать коллективный иммунитет, тогда наша экономика, наша страна сможет вернуться к нормальному образу жизни.