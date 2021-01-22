Полицейские на машинах с мигалками помогли рожающей женщине доехать до роддома

Мальчик появился на свет в машине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники московской Госавтоинспекции помогли паре добраться до роддома, сопровождая их на машине с мигалками. Врачи роддома встретили женщину с уже родившимся мальчиком, сообщается на сайте МВД Москвы.

К сотрудникам ДПС, работавшим в тот день на Ленинском проспекте, подошёл мужчина и попросил помочь ему и его жене срочно добраться до роддома. Он рассказал, что боится не успеть, поскольку роды уже начались. Вячеслав Андерс и Игорь Борзов включили проблесковые маячки и поехали перед автомобилем с семейной парой. Ребёнок родился в машине, и врачи сразу забрали маму и новорождённого мальчика на обследование. Сотрудники роддома также отметили, что быстрый приезд в больницу помог избежать осложнений.

- Госавтоинспекция города Москвы от всей души поздравляет молодых родителей с рождением сына! Желает крепкого здоровья, благополучия и безопасных дорог! - сказано в сообщении Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, как сотрудники ГИБДД помогли добраться до роддома роженице, которую близкие везли на машине в Мурманск из области.

В Перми отец троих детей ночью остановил на дороге полицейских, чтобы те помогли добраться до роддома ему и его жене, но их четвёртый ребёнок появился на свет в машине.