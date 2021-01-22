Ольга Бузова в слезах записала видео после расставания с Давой

Ольга Бузова и Дава расстались Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о расставании с рэпером и блогером Давидом Манукяном.

- Нас больше нет. Я свободная девушка, - написала Ольга Бузова с своём Instagram-аккаунте.

Она также рассказала, что Манукян "творит страшные и не понятные для меня вещи" и пожаловалась на другие трудности в семье: у её сестры ранее, как сообщал сайт KP.ru, диагностировали инсульт, а бабушка проходит в Литве лечение от онкологии.

- Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю, - добавила телеведущая.

В историях Ольга Бузова рассказала, что Дава её бил по лицу и плевал ей в лицо. Напомним, 8 января пара сыграла свадьбу на Мальдивах в день годовщины своих отношений.