Банк России предостерёг россиян о новом мошенничестве по телефону

Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Банке России предупредили о новом виде мошенничества по телефону. Россиянам стали звонить люди, которые представляются сотрудниками МВД и сообщают о возбуждении уголовного дела по заявлению Центробанка. В разговоре они выманивают персональные данные и информацию для хищения денег со счёта.

- Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник, - сказано в заявлении на сайте ЦБ.