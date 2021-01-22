Пандемия заставила россиян чаще давать взятки

В пандемию россияне стали чаще давать и брать взятки Фото: Анастасия Осипова

В пандемию россияне стали чаще давать и брать взятки. Об этом говорит статистика МВД.

В 2020 году было зарегистрировано 3649 случаев дачи взятки. Это на 15% больше, чем в предыдущем году.

Регионы, где больше всего дают взятки:

Москва - 230,

Татарстан - 166,

Московская область - 156,

Ставропольский край – 126,

Пермский край – 97.

Чаще всего взятки давали с января по март 2020 года (прирост 19,8%). В апреле и мае, когда ввели ограничения, темпы замедлились до + 8,3% и +8,6%, соответственно.

А в июне и июле, после ослабления режима самоизоляции, показатели снова начали расти. В первый летний месяц увеличение составило 11,2%, во второй - 14,5%.

- Стоит отметить, что россияне также стали чаще брать взятки (4174 случаев, прирост 4,7%), становиться посредниками во взяточничестве (1451 случай, +11,9%) и совершать коммерческий подкуп (1162, +17,4%), - цитирует сайт NEWS.ru информацию МВД.

Тем временем данным МВД по другим преступлениям говорят о значительном снижении количества преступлений против личности. Но в то же время выросло число так называемых удаленных нарушений закона — в первую очередь киберпреступлений. Эксперты объяснили "Известиям". почему так происходит.