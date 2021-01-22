Пилотный проект по tax free в России продлили до конца 2021 года

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретённых в России товаров (tax free) до конца текущего года.

«Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри) продлевается до 31 декабря 2021 года», - говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Согласно программе, вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Система возврата налога распространяется на продукты питания, одежду, технику, ювелирные изделия, лекарства, книги, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысячи рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free в конце 2017 года. Первый этап работы система начал действовать в нашей стране в апреле 2018 году.