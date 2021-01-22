Минпросвещения попросило родителей оградить детей участия в несанкционированных акциях

Министерство просвещения призывает родителей оградить школьников от участия в акции протеста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство просвещения опубликовало обращение к родителям несовершеннолетних детей с просьбой оградить подростков от участия в акции 23 января.

- Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок", - сказано в заявлении Минпросвещения. Оно опубликовано и в социальных сетях, например, во "ВКонтакте".

Ведомство предлагает родителям отвлечь подростков от акций, предложив детям вместе посмотреть кино, прогуляться в парке или в лесу, покататься на санках или коньках, организовать совместную фотосессию или домашний театр, вместе приготовить еду для остальных членов семьи, поиграть в настольные игры или почитать.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Министерство внутренних дел России предупредило об ответственности за призывы к участию в акции 23 января.