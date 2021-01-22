СК Беларуси рассказал подробности инцидента на площади Независимости

Минская милиция выясняет подробности инцидента на площади Независимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Днём 22 января около Дома правительства в центре Минске был замечен мужчина, охваченный огнём. Его потушили прохожие и сотрудник правоохранительных органов. Сейчас он госпитализирован, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Также отмечается, что мужчине 35-лет, рядом с ним нашли бутылку с неустановленной жидкостью и зажигалку.

Министерство здравоохранения Беларуси сообщает, что пострадавший сейчас без сознания, врачи транспортировали его в Республиканский ожоговый центр.

- При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов, - добавили в Минздраве.

Следователи, а также сотрудники МВД и ГКСЭ выясняют все причины происшествия на площади Независимости.