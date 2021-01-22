Австрия готова предоставить площадку для переговоров России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вена готова выступить в качестве площадки для переговоров Москвы и Вашингтона в случае необходимости, в том числе по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). С таким предложением выступил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении», - сказал глав МИД Австрии, комментируя заявление Белого дома о намерении продлить СНВ-3.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении американских властей предложить России пятилетнее продление договора СНВ-3. При этом ранее уже сообщалось о желании нового президента США Джо Байдена продлить соглашение на несколько лет. В Кремле приветствовали заявление Вашингтона, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что многое в данном случае зависит от деталей данного предложения

Напомним, если договор не будет продлен, то срок действия соглашения закончится уже в текущем году.