Курс рубля на 22 января 2021: евро поднялся выше 91 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 22 января 2021 года, курс рубля резко ослабел по отношению к доллару и евро.

Согласно данным торговой площадки, американская валюта подорожала на 91 копейку, и поднялась до отметки в 74,76 рубля. Евро по отношению к рублю укрепился на 1 рубль 16 копеек и его стоимость составила 91,01 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.20 по московскому времени вырос на 1,02 рубля, и составляет 74,86 рубля, курс евро поднялся на 1,31 рубля, до уровня 91,16 рубля, что является максимумом с 8 января

Напомним. ранее рубль укреплялся по отношению к евро и доллару. На открытии торгов в четверг, 21 января, американская валюта подешевела на 27 копеек, и опустилась до отметки 73,25 рубля, а европейская валюта потеряла по отношению к рублю 12 копеек и торговалась за 88,84 рубля.