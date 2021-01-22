Путин и глава Евросовета обсудили возможности совместного производства вакцин от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили возможности использования и совместного производства вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уделено внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности возможностям в области использования и совместного производства вакцин», - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что Путин и Мишель также обсудили вопросы «нынешнего положения дел в отношениях» между Москвой и Брюсселем «с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес»

Напомним, накануне Российский фонд прямых инвестиций подал заявление о регистрации вакцины «Спутник V» в Европейском союзе. Как отмечалось, эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для ученых, создавших российский препарат. Всего во встрече участвовало 20 международных специалистов. В четверг, 21 января, в РФПИ сообщили о регистрации «Спутник V» в первой из стран ЕС - Венгрии. В стране препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.