Семья нарушила карантин, чтобы купить шаурму в другом городе

Отец без прав нарушил карантин и ради шаурмы отвёз семью за 500 километров от дома, но попал в ДТП на обратном пути Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании семья из города Эксетер в графстве Девоншир поехала на машине в другой город, несмотря на введённый властями строгий карантин. Мужчина, женщина и двое детей отправились в Бристоль за шаурмой, сообщает Daily Mail.

По пути домой семья попала в ДТП на трассе. Прибывшие полицейские выяснили, что у отца, управлявшего автомобилем, не было с собой ни водительского удостоверения, ни страховки на автомобиль. Мужчине выписали штрафы не только за нарушение правил дорожного движения, но и за нарушение карантина.

Издание сообщает, что в тот же день полиция оштрафовала водителя, который отправился за рыбой и картофелем фри в ресторан, расположенный в ста километрах от его дома. Ему назначили штраф в 200 фунтов стерлингов это более 20 тысяч рублей.

Напомним, 4 января власти Великобритании ввели третий по счёту общенациональный карантин. Сайт KP.ru сообщал, что в декабре в стране обнаружили новый штамм коронавируса.