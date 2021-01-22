Суд арестовал пресс-секретаря Навального на девять суток

В отношении Киры Ярмыш составлен протокол об административном правонарушении Фото: Instagram.com

В пятницу, 22 января, Савёловский суд Москвы арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш на девять суток за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января.

Киру Ярмыш признали виновной по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий (по второй части 20.2 статьи Кодекса об административных правонарушениях), передаёт РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд столицы. Максимальным наказанием за это правонарушение является 10 суток ареста.

Сайт KP.ru ранее сообщил, что в МВД напомнили об ответственности за призывы к участию в подобных акциях. Тем временем Министерство просвещения выпустило обращение к родителям, в котором просит оградить детей и подростков от участия в несанкционированных мероприятиях, и перечислило возможные варианты досуга дома.