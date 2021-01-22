В Совфеде объяснили, какие апартаменты будут признаны жильем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава профильного комитета Совета Федерации Олег Мельниченко сообщил, что основным критерием для перевода апартаментов в статус жилья станет безопасность проживания, поэтому построенные апартаменты, соответствующие требованиям безопасности, получат статус жилых помещений.

«Начатое строительство апартаментов будет продолжено, никто его останавливать не будет», - приводит РИА Новости уточнение сенатора.

Как отметили Мельниченко коммунальные услуги для апартаментов России будут определяться, как для нежилых помещений. Собственники апартаментов после урегулирования их статуса не будут получать субсидий и компенсаций на оплату жилья и ЖКХ.

Кроме того, на многофункциональные дома, где есть апартаменты, не будут распространяться вопросы признания их аварийными или подлежащими сносу.

В Совфеде также предложили использовать для апартаментов понятие жилых помещений второго класса с отдельным правовым регулированием.

Напомним, в декабре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проблема со статусом апартаментов в России решится в течение полугода, и в ближайшие два месяца законопроект об апартаментах внесут в Госдуму.

Как писал сайт kp.ru, апартаменты в России зачастую покупают люди, которым не нужна регистрация по месту жительства, поскольку они дешевле, чем квартиры со статусом жилья. При этом статус подобной недвижимости в стране обсуждается уже несколько лет. В 2016 году Минстрой задумывался о юридическом уравнивании апартаментов с жилыми помещениями в многоквартирных домах.