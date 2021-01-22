Российский экономист допустил падение доллара до 65 рублей Фото: REUTERS

Американские СМИ отмечают, что бывшая глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая претендует на пост министра финансов страны, способна привести доллар к долгосрочному падению.

По мнению российского экономиста Александра Разуваева, подобные прогнозы не лишены рациональности.

По его мнению, в наступившем 2021 году доллар будет падать против большинства иностранных валют. Во многом это произойдет из-за «денежной накачки» со стороны американских властей.

- Еще один важный момент: массовая вакцинация привет к завершению пандемии. Если все получится, в мировой экономике возрастет аппетит к риску, глобальные спекулянты будут покупать акции, облигации и валюты развивающихся стран, - отметил в беседе с ФАН экономист.

Он подчеркнул, что пока именно приток капитала в США позволяет компенсировать дефицит торгового баланса. Но как только ситуация начнет меняться, это отразится на курсе доллара.

В ноябре статистика США зафиксировала второй по величине за всю историю месячный приток капитала в объеме 149,2 млрд долларов. Иностранные инвесторы активно скупают американские акции. А инвесторы из США распродают иностранные активы. В этой ситуации есть очень важный момент касательно России.

- Денежная накачка ведет к инфляции активов, дорожает все, в том числе цены на сырье. Прогнозируемые цены на нефть в 2021 году 60-70 долларов за баррель марки Brent. Это значит, что доллар в паре с рублем будет на отметке – 65-67, - говорит Разуваев.

Тем не менее, про обрушение доллара думать не целесообразно, так как это единственная в мире резервная валюта.

- Пока вся международная торговля ведется в долларах США, хотя, конечно вес американской валюты постепенно снижается. Так что в ближайшее время он может ослабнуть, но никак не обрушиться, - заключил эксперт.