На МКС обнаружена вторая трещина

На МКС доставят мощный микроскоп для проверки еще одного возможного места утечки воздуха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Международной космической станции обнаружена трещина, специалисты подозревают наличие второй.

- Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность, - заявил руководитель полета российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия-24".

Он также рассказал, что на грузовом корабле должны доставить мощный микроскоп. С его помощью исследуют место, а пока в наличии трещины не уверены.

Руководитель полёта РС МКС отметил, что потери воздуха незначительны, и сравнил негерметичность с отверстием в корпусе от сверла диаметром в 0,2 миллиметра.

- Я думаю, в быту и свёрл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки", - сказал специалист.

Соловьёв заверил, как руководитель полёта, что "никакого ужаса тут нет", и специалисты занимаются вопросом негерметичности.