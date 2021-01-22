Грузия отменяет запрет на регулярное международное авиасообщение Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство Грузии снимает все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава, авиасообщение возобновится с 1 февраля текущего года.

«Мы посчитали возможным снять ограничение на регулярные рейсы с 1 февраля. Это означает, что все авиакомпании, как работающие в Грузии, так и новые авиакомпании, желающие летать в Грузию, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы», - заявила глава ведомства.

Турнава уточнила, что это будет сделано с соблюдением всех медицинских протоколов и правил противовирусной безопасности, отметив, что это сегодня делают многие авиакомпании по всему миру, и поэтому это «не будет представлять дополнительной угрозы».

Кроме того, грузинское правительство обсуждает вопрос об облегчении режима въезда в страну. По словам Турнавой, это «взаимосвязанные обстоятельства».

Напомним, Грузия с 21 марта прошлого года полностью прекратила авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.