Коронавирус у Зинедин Зидана: что известно о состоянии здоровья главного тренера «Реала»

Зинедин Зидан Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция подтвердилась у главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидана. О положительном тесте на COVID-19 сообщили в команде.

«"Реал" сообщает, что наш тренер Зинедин Зидан показал положительный результат на COVID-19», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте футбольного клуба.

Зинедин Зидан считается одним из лучших футболистов. Он три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз лучшим футболистом Европы (1998). В 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет.

Напомним, сейчас идет матч Суперкубка Испании, где «Реал Мадрид» в среду, 19 января, проиграл клубу третьего по силе дивизиона страны «Алькояно» со счетом 1:2 в дополнительное время, и вылетел из розыгрыша. В субботу, 23 января, у клуба Зинедин Зидина запланирована на выезде с «Алавесом» в матче 20-го тура чемпионата.