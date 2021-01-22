Политолог объяснил заявление Меркель о «Северном потоке-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с приходом нового главы США не изменит свою позицию по «Северному потоку -2». Она подчеркнула назвала «неуместным средством» экстерриториальные санкционные меры Соединенных Штатов против «Северного потока-2».

Политический аналитик Владимир Соловейчик напомнил, что Ангела Меркель руководствуется советами своего предшественника Людвига Эрхарда. Когда-то он отметил, что «в рыночной экономике себестоимость товаров, работ, услуг носит определяющий характер. Чем она ниже, тем конкурентоспособность выше».

- Германии нужен российский газ, особенно на фоне того, то он дешевле американского. А Меркель в этом году покинет свой пост в Правительстве ФРГ, ей уже особо нечего терять, — пояснил Владимир Соловейчик в беседе с ФАН.

Тем не менее, новая власть в США, судя по всему, намерена лоббировать интересы американских нефтяников, которым нужны европейские рынки сбыта. Немцы это понимают и не хотят платить из своего кармана за чужое процветание.

- Надо ожидать длительного перетягивания каната между правительствами ФРГ и США. В поисках компромисса будет тянуться время. Немцы вряд ли пойдут на быструю капитуляцию, по крайней мере, до осенних выборов в бундестаг, - заключил аналитик.

После формирования нового правительства в ФРГ, все переговоры начнутся заново. Но все же, для «Северного потока -2» имеются определенные угрозы.

- Если в правящую коалицию и Правительство ФРГ войдут представители партии «зеленых», известные своими негативными взглядами на Россию, то судьба проекта может быть поставлена под вопрос, - заключил Соловейчик.