РФ не получала запрос о выдаче россиян, доставивших в Бейрут селитру

4 августа в столице Ливана Бейрут произошел мощный техногенный взрыв. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генпрокуратура РФ прокомментировала вопрос о возможной выдаче объявленных в международный розыск владельца и капитана судна Rhosus, являющихся гражданами РФ. По данным Интерпола, грузовое судно доставило в морской порт Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в 2013 году, что стало причиной мощного техногенного взрыва в августе прошлого года.

"В Генеральную прокуратуру РФ запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И. В. и Прокошева Б. Н. не поступали", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства ТАСС.

В Генпрокуратуре также отметили, что даже при получении подобного запроса Российская Федерация имеет право не выдавать своих граждан другому государству.

12 января Интерпол объявил в международный розыск капитана и владельца судна Rhosus, а также португальца Жоржи Морейру, занимавшегося торговлей нитратами.

Интерпол создал уведомление с красным углом (red notice) на просьбу генпрокуратуры Ливана. Согласно содержанию документа, объявленные в розыск лица должны быть найдены и доставлены в Ливан с целью допроса.

Напомним, что 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный техногенный взрыв в морском порту. Магнитуда взрыва составила 4,5 балла. Жертвами трагедии стали около 200 человек. Более трехсот получили серьезные ранения, около трех тысяч ливанцев остались без крова над головой.

Позднее стало известно, что взрыв произошел в порту, где хранились 2700 тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы у одного из судов. Опасное вещество пролежало в порту около 6 лет. Ущерб от взрыва составил $15 миллиардов, а восстановление города займет около 10 лет.