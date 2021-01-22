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Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупать вакцину от коронавируса «Спутник V»

Ранее Россия и Венгрия заключили договор на поставку российского препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупать вакцину от коронавируса «Спутник V»

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупать вакцину от коронавируса «Спутник V»

Фото: REUTERS

Страны Европейского союза имеют право вести переговоры с компаниями, вакцины которых Евросоюз не закупает централизованно, включая российский препарат «Спутник V». Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии, комментируя закупки российской вакцины Венгрией.

«Цель нашей стратегии вакцинации - добиться диверсификации предложения вакцин. В этом контексте … государства-члены ЕС могут при желании вести переговоры и заключать контракты на поставки вакцин, которые не входят в наш пакет», - заявил представитель Еврокомиссии, уточнив, что под запрет попадают параллельные переговоры с компаниями, с которыми Брюссель уже заключил контракты.

Представитель Еврокомиссии также напомнил, что разрешение на использование препаратов, не одобренных европейским регулятором, осуществляется конкретной страной по определенной процедуре и под ее ответственность.

Напомним, в четверг, 21 января, Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации «Спутник V» в Венгрии. В стране вакцину зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Сегодня, 22 января, стало известно о заключении договора на поставку российского препарата в Венгрию

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