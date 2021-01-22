Под видом МВД: Мошенники освоили новый способ отъема денег у россиян

Мошенники освоили новый способ отъема денег у россиян Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В России появилась новая схема телефонного мошенничества. В Центробанке рассказали, какие приемы стали использовать злоумышленники, чтобы получить доступ к средствам россиян.

Если раньше преступники звонили под видом сотрудников банка, то теперь они полицейские. Лже-работник МВД сообщает о возбужденном на человека уголовном деле, в основу которого легли сведения, полученные от Центробанка.

В разговоре полицейские пытается выяснить какие операции были совершены клиентом с помощью карты и ненавязчиво получить данные пластика и доступ к ним.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил, что подобный способ не новый, в его основе лежит попытка украсть персональные данные. К любому звонку с неизвестного номера нужно относиться, как к потенциальному мошенничеству.

- Не стоит вступать в диалоги. Максимум – выслушать и положить трубку. Скепсис и недоверие – вот главный рецепт спасения, - советует аналитик в беседе с Пятым каналом.

Если возникли сомнения, самостоятельно перезвоните в банк по официальным контактам, указанным на сайте.

Подобные звонки были, есть и будут. Мошенники оперативно подстраиваются под информационную повестку. Вчера по телевизору сказали про новые льготы, сегодня они звонят с предложением их получить.

- Наши главные проблемы – это утечки информации. Часто мошенник знает жертву по имени и отчеству. Откуда у них эти сведения – большой вопрос. Жертва не может защитить себя от слива сведений, но может прекратить опасный разговор, - заключил эксперт.