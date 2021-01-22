Эксперт прокомментировал идею продавать в России картофель "эконом-класса"

Эксперт прокомментировал идею продавать в России картофель "экономкласса" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Производители предложили продавать в России картофель "эконом-класса". То есть на полках магазинов могут появиться корнеплоды размером от 35 до 55 миллиметров, упакованные по два с половиной, три и пять килограммов.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов объяснил, насколько это предложение актуально и поможет ли оно на самом деле снизить цены на картошку.

- По сути, это предложение нужно рассматривать так. Производители перестанут калибровать продукцию. То есть смешают все вместе, снизят издержки на сортировку этой картошки и, соответственно, предложат потребителю брать то, что есть: вперемешку мелкий картофель, крупный картофель и т.д, - объяснил Карпов в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что этот вопрос возник из-за пристального внимания государства к росту цен на продукты.

При этом он отметил, что рост цен на картофель сейчас - это совершенно нормально явление. Как правило, чем дальше в зиму, тем сильнее дорожает картошка. А предлагаемые меры, по словам Карпова, вряд ли сильно изменят ситуацию.