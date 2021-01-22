В Роспотребнадзоре не исключили небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России ещё могут наблюдаться небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такой прогноз дала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, указав на необходимость продолжать соблюдать противоэпидемические меры.

По ее словам, на сегодняшний день, можно наблюдать тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19, которая наметилась с начала января, и позволяет «осторожно говорить» о стабилизации ситуации с распространением заболевания.

«Но я думаю, что всё равно мы ещё будем видеть небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому что ещё говорить о том, что мы победили (коронавирус), ещё очень рано», - отметила специалист в эфире канала «России 24».

Пшеничная заявила, что для быстрого возвращения к нормальной жизни, сегодня на фоне снижения заболеваемости «расслабляться не стоит». Она пояснила, что циркуляция коронавирусной инфекции среди населения ещё продолжается, возможно, не столь активно.