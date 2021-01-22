В Испании вновь обнаружили коронавирус среди норок

В Испании снова обнаружили зараженных COVID норок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Испании вновь выявили вспышку коронавируса среди норок. На ферме в испанской провинции Ла-Корунья насчитывается 3,1 тыс. норок, которые могут быть потенциальными переносчиками инфекции.

Местные власти поставили в известность министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Вероятно, что в ближайшие дни "в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения ... все животные на ферме будут убиты", сообщает агентство Europa Press.

Напомним, что ранее в июле 2020-го SARS-CoV-2 нашли на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде, где вирус был выявлен у 87% животных. Власти приняли решение убить свыше 90 тысяч животных.

Коронавирус не раз был выявлен на норковых фермах. В ВОЗ подтвердили, что SARS-CoV-2 был зарегистрирован у норок в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США и Польше. Отмечено, что норки способны передавать инфекцию человеку, из-за чего власти видят лишь одно решение - усыпить животных.