В РАН оценили опасность летящего к Земле астероида 2020 YE5 Фото: Shutterstock

Астрономы НАСА добавили астероид 2020 YE5, который пролетает рядом с Землей 22 января, в список потенциально опасных объектов. Космическое тело приближается к нашей планете со стороны Марса. Астероид движется со скоростью 10 километров в секунду. То есть, чтобы облететь земную орбиту ему потребуется примерно час. Для сравнения, МКС один виток вокруг Земли совершает за 93 минуты.

Опасения американских коллег российские ученые не разделяют. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Дмитрий Вибе уверен, что наша планета может повлиять на траекторию полета космического тела. - Будучи на расстоянии 400 тысяч километров от Земли астероид несколько изменит свое движение под действием земного притяжения. Но не настолько, чтобы упасть на Землю, - отметил ученый в беседе с ФАН.

По словам старшего научного сотрудника Института астрономии РАН Сергея Нароенкова, минимальное расстояние, на которое астероид 2020 YE5 подойдет к нашей планете будет 437. Это расстояние от Земли до Луны.

- Примерные замеры показали, что его длина составляет порядка 30 метров. По земным меркам объект большой, а по космическим – не очень. Только за первую декаду января рядом с Землей уже пролетело четыре космических обломка, гораздо крупнее астероида 2020 YE5, — объясняет Нароенков.