Курс доллара на 22 января 2021 достиг 75 рублей

Курс доллара поднялся до 75 рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара на 22 января 2021 поднялся до 75 рублей, достигнув показателей, который в последний раз были зафиксированы 11 января.

В ходе валютных торгов Московской биржи доллар вырос по отношению к рублю на 1,56%, свидетельствуют данные площадки.

К 15:41 мск курс доллара рос до 75,06 рубля (+1,65%) и продолжает расти.

Ранее, на фоне президентских выборов в США, американский доллар взлетел до 80 рублей, побив свой максимум за последние несколько лет. Также подчеркивалось, что на рост американской валюты повлияли и международные санкции относительно проекта "Северный поток-2", а также сложная ситуация на мировом рынке, связанная с пандемией коронавируса.

Аналитики разошлись во мнении о стабильности мировой валюты. Одни считают, что к лету доллар вновь наберет обороты, после прихода к власти новой администрации президента, другие считают, что после ухода Трампа он может вернуться к летним значениям 2020 года.