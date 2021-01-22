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Венгрия сообщила об условиях поставок вакцины «Спутник V»

Страна получит два млн доз российского препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Венгрия сообщила об условиях поставок вакцины «Спутник V»

Венгрия сообщила об условиях поставок вакцины «Спутник V»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия получит два миллиона доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для вакцинации одного миллиона граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, уточнив, что страна уже получила экземпляр соглашения, который подписан российской стороной.

«В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой, чтобы привить один миллион граждан. То есть речь идет о потенциально двух миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», - сказал венгерский министр в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу, 22 января.

Как сообщил Сийярто, российский препарат будет поставляться в Венгрию в три этапа. В первый месяц страна планирует получить 300 тысяч доз вакцины, во второй - полмиллиона, и в третий - 200 тысяч.

Напомним, днем ранее, 21 января, Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации «Спутник V» в Венгрии. Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. Сегодня, 22 января, стало известно о заключении договора на поставку российской вакцины.

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