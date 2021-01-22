Способное достроить «Северный поток-2» судно подошло к месту работ Фото: REUTERS

В пятницу, 22 января, трубоукладочная баржа «Фортуна» подошла к месту достройки газопровода «Северный поток-2». Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic, судно подошло к недостроенному участку трубопровода недалеко от датского острова Борнхольм.

«Фортуна» покинула немецкий порт Росток в четверг, 21 января. Судно находилось там с начала прошлой недели. В тот же день другое другое судно, способное достроить трубопровод, «Академик Черский» вышло из Калининграда и продолжает путь в другой немецкий порт - Висмар.

Напомним, накануне США ввели санкции против строящего газопровод трубоукладчика «Фортуна», а также его владельца – компании «КВТ-Рус». Кроме того, ограничения коснулись компании «Рустанкер», судов «Максим Горький» и «Сьерра», которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом.