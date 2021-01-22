Биатлонист Логинов сломал палку, упал, но все-таки выиграл гонку на Кубке мира, обогнав норвежца на минуту

Логинов - победил. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невероятна победа русского биатлона. Лидер нашей сборной Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Он прошел дистанцию в 20 километров абсолютно чисто - без промахов! И почти на минуту опередил преследователей.

Итоговое время нашего спортсмена - 48 минут, 41,8 секунды. У него - 0 промахов. А на последнем рубеже не обошлось без драмы - он упал, сломал палку. Но в итоге приехал к финишу с первым временем. Конкурент из сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд проиграл почти минуту лидеру нашей сборной, отстав на 58,5 секунд при двух промахах. Третье место - у француза Кентена Фийона-Майе.

После финиша наш спортсмен признался, что на него чуть повлияло падение на последнем огневом рубеже:

- В индивидуальной гонке, когда все спортсмены быстро бегут и довольно точно стреляют, надо только работать на ноль.

Невылетевшая гильза меня не сильно выбила из колеи. Конечно, это падение оказало большое влияние, потому что очень сильно сбил дыхание и прошёл метров 200 с одной палкой. Воткнулся в подъём без скорости. Конечно, это подкосило на финишном круге. Но я доволен, - сказал Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Для сборной России эта медаль - первая с февраля 2020 года. Тогда Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходил тут же в итальянском Антхольце.