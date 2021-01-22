Мусор с Эвереста превратят в произведения искусства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мусор, собранный с горы Эверест, решили превратить в произведения искусства. Этим займутся художники из Непала и других стран мира. А после их творения выставят в галереи.

Ежегодно на Эверест съезжаются множество туристов, и далеко не все из них добросовестно относятся к природе. После себя они оставляют немало мусора: использованные кислородные баллоны, порванные палатки, веревки, сломанные лестницы, банки и пластиковые обертки.

Организаторы рассчитывают, что путем превращения мусора в арт-объекты они смогут бороться с этой проблемой. К слову, инициаторам проекта выступил центр Sagarmatha Next, который занимается переработкой мусора, пишет Reuters.

- Это уникальная идея – собирать мусор и выставлять его в музее. Она поможет туризму. А в то же время это приведет к более ответственному отношению к отходам и будет стимулировать молодое поколение посещать регион, - рассказывает координатор проекта Финджо Шерпа.