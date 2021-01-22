Кипр начнет пускать туристов из всех стран Фото: Иван ВИСЛОВ

Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран. Как сообщил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос, решение правительства вступает в силу с 1 марта текущего года.

При этом в связи с пандемией коронавирусной инфекцией, прибывающие в страну граждане должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19. Туристам из «красной» зоны, в которую входит Россия, к сделанному в своей стране анализу, придется сделать еще один тест по прибытию на остров.

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19», — сообщил замминистра туризма страны.

Как сообщал ранее министр транспорта, коммуникаций и общественных работ островной республики Яннис Карусос предполагается, что стоимость теста коронавируса по прибытию на остров составит 30-40 евро. Напомним, согласно утвержденному плану кипрских властей, в «красный» список по уровню заражений коронавирусом вошли Россия, Украина, Белоруссия, Ливан, Израиль, Египет и некоторые другие государства вошли.