Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент США Дональд Трамп после передачи власти новому главе государства улетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

По приезду Трампа и его супругу приветствовала толпа, скандировавшая "Добро пожаловать домой", сообщает The Washington Examiner.

По данным издания, на следующий день к гольф-клубу в Уэст-Палм-Бич подъехали 12 тонированных автомобилей, которые, скорее всего, сопровождали Дональда Трампа, приехавшего поиграть в гольф.

Напомним, что на прошедших президентских выборах в США победил демократ Джо Байден. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

В своей прощальной речи Дональд Трамп отметил, что "каким-то образом вернется". Трамп до последнего не признавал своего поражения. Его штаб несколько раз подавал иски в суды штатов с просьбой пересчитать или аннулировать голоса выборщиков.

6 января Сенат признал голосование действительным.