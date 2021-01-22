Генпрокуратура РФ выступила с предупреждением о незаконности акций протеста 23 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура РФ выпустила повторное предупреждение о незаконности акций, запланированных на субботу, 23 января.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, мероприятия, на которые призывают через соцсети 23 января, будут организованы с грубым нарушением закона, а гражданам необходимо помнить о возможной ответственности за участие в подобного рода несанкционированных акциях.

Иванов напомнил об ответственности за публичные провокации или попытки насильственных действий, а также вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Кроме того, Генпрокуратура напомнила о необходимости ограничить доступ к сайтам, которые призывают собраться на незаконные акции.

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона … в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям интернет-компаний о недопустимости противоправных действий», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ

Напомним, накануне Роскомнадзор сообщил, что по требованию ведомства и Генеральной прокуратуры РФ и социальные сети начали удалять призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях. Так TikTok удалил 38 процентов информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, ВКонтакте и видеохостинг YouTube пресекли распространение 50 процентов подобной информации, Instagram - 17 процентов.