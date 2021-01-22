Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящую неделю Фото: Алексей ФОКИН

В первой половине января в Центральную Россию неожиданно нагрянули холода. Правда, продержались они недолго. И вот сейчас вновь начало теплеть, а столбики термометров поднялись выше нуля.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ждать в ближайшую неделю.

- Резкие колебания температуры бывают не так часто. Мы их называем атмосферными фронтами, когда за холодным воздухом идет теплый резкий скачок. Или, наоборот, после тепла – холод. Это, как правило, в 8-10 градусов, - рассказал синоптик в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, всю первую половину января Московский регион находился под влиянием Арктики. Отсюда и такие морозы. Сейчас же тепло Атлантики взяло свое.

Температура в ближайшие дни будет только повышаться. В воскресенье в Москве ожидается +2...+4 градуса, а по области: -1...+4. Во вторник станет чуть попрохладнее, но не сильно: -3...+2. Примерно такая же температура продержится до четверга. Кроме того, ожидается переменная облачность и небольшой снег.