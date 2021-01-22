Источник: Радиостанция "Эхо Москвы" может лишиться лицензии за публикацию призывов к насилию

"Эхо Москвы" может лишится лицензии за публикацию призывов к насилию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компетентные органы рассматривают вопрос о возможных мерах наказания в отношении радиостанции "Эхо Москвы", некоторые публикации которой могут быть расценены как призывы к незаконным действиям. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.

"В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции "Эхо Москвы" за пропаганду насильственных действий", - сообщил изданию в пятницу источник во властных структурах.

В свою очередь главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что ему ничего неизвестно о возможных претензиях компетентных органов.

"Во-первых, по моему мнению, никаких оснований для претензий нет. А во-вторых, ничего ни от Роскомнадзора, ни от прокуратуры, ни от кого-ли о другого мы не получали", - сказал Венедиктов.

Он пообещал в случае поступления подобных требований сообщить об этом незамедлительно и публично.

Напомним, что ранее Роскомнадзор пригласил для составления протокола представителей шести социальных сетей, распространивших информацию о привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях.