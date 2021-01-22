Сенат США утвердил Ллойда Остина на пост министра обороны

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона. За его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, двое сенаторов оказались против.

Ллойду Остину 67 лет, у него четырехзвездный ранг генерала. Он является первым афроамериканцем, ставший министром обороны США.

Остин служил в Германии и США, работал в Объединенном комитете начальников штабов. В 2006 году получил звание генерал-лейтенанта.

В 2010 году Остин командовал вооруженными силами в Ираке. В 2011 году он становится заместителем командующего штаба сухопутных сил. С 2013 по 2016 годы Остин руководит Центральным командованием ВС США и участвует в разработке стратегии Вашингтона по борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ). В 2016 году он получил отставку по выслуге лет.

Напомним, что после инаугурации Джо Байден принялся за подписание новых законов, продление истекающих договоров с другими странами и назначение новых должностных лиц.