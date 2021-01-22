Мария Захарова призвала уберечь детей от "политических баталий"

Захарова призвала не втягивать детей в "адскую постановку" с помощью незаконных митингов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в социальной сети опубликовала пост, в котором призвала не втягивать несовершеннолетних в митинги.

"Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - написала она написала в пятницу на своей странице в Facebook.

Она призвала родителей уберечь детей от "этой адской постановки". Напомним, в социальных сетях на этой недели появилось множество публикаций призывающих принять участие в несанкционированной акции 23 января.

СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту призыва несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко напомнила, что в период пандемии любые несанкционированные акции в стране находятся под запретом и считаются опасными для здоровья людей.