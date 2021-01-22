Генсек ООН призвал Россию и США приступить к продлению СНВ-3 в ближайшее время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал РФ и США как можно скорее принять решение по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что приветствует стремительные шаги США и России к продлению соглашения на пять лет.

"Генеральный секретарь призывает обе страны оперативно действовать для выполнения необходимых процедур по продлению договора до срока его истечения - 5 февраля", - об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал оценку действиям нового президента США Джо Байдена, который решил продлить договор СНВ-3 с Россией. Он отметил, что соглашение "станет началом новых усилий по расширению контроля над вооружениями в мире".

Российская сторона положительно отнеслась к решению Вашингтона, но отметила, что нужно внимательно отнестись к деталям договора.