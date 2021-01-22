Шестой кассационный суд в Самаре обеспечил доступность правосудия в 9 регионах

Шестой кассационный суд в Самаре работает с 2019 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационный суд в Самаре обеспечил доступность правосудия в девяти регионах Приволжского федерального округа, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время подведения итогов работы суда.

Суд начал работу в Самаре в 2019-м году. За право разместить у себя суд боролись несколько регионов, однако решение было принято в пользу Самарской области благодаря усилиям главы региона Дмитрия Азарова на федеральном уровне.

Шестой кассационный суд осуществляет пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа, в котором проживает порядка 22 млн человек.

В прошлом году поступило порядка 58 тыс. жалоб из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей.

«Казалось бы, совсем недавно, будто вчера, мы проводили здесь первое торжественное заседание, посвященное открытию здания суда в Самарской области. А сегодня уже подводим итоги напряженного года, который внес свои коррективы в жизнь страны, каждого человека, каждой системы управления –исполнительной, законодательной и судебной. Доступность правосудия для жителей девяти регионов была обеспечена», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что размещение Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре способствовало повышению статуса юриспруденции в области и позволило создать в городе дополнительные высокооплачиваемые рабочие места.