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Коронавирус Covid-19

"Британский" штамм коронавируса приводит к большей смертности, заявил Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании сообщил, что число госпитализированных в королевстве в данный момент почти на 80% выше пика первой волны
Анастасия РЫШКОВА
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Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным.

Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным.

"Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности", - сказал глава правительства Соединенного Королевства.

Он отметил, что согласно официальным данным число госпитализированных в королевстве в данный момент на 80% выше пика первой волны, что подтверждает его слова об большей опасности британского штамма.

Напомним, что в декабре 2020 года Борис Джонсон заявил о том, что ученые выявили новый штамм коронавируса в стране, который на 70% заразнее своего предшественника. Эта информация обеспокоила жителей Лондона, которые стремительно стали покидать столицу. Вскоре многие страны, в том числе и Россия решили закрыть авиасообщение с Великобританией из-за опасности распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

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