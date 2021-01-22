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Коронавирус Covid-19

Билл Гейтс сделал первую прививку от коронавируса

Основатель Microsoft поблагодарил ученых, медиков и участников испытаний
Анастасия РЫШКОВА
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Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.

Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что ему сделали прививку от коронавируса.

"Одно из преимуществ 65-летнего возраста состоит в том, что я могу вакцинироваться от COVID-19. На этой неделе мне ввели первую дозу, и я чувствую себя отлично", - написал он в пятницу в Twitter.

Гейтс выразил благодарность ученым, врачам и добровольцам, принявшим участие в испытаниях вакцины.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта. За все время в мире коронавирусом заразились свыше 90 миллионов человек, свыше 2 миллионов стали жертвами болезни.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. Фонд Гейтса выделил $10 миллионов на разработку вакцины от COVID-19, а также на поддержку бедных слоев населения.

Состояние 64-летнего миллиардера превышает $123 млрд.

Распространение коронавируса в мире