Почему нельзя беременеть три месяца после прививки от COVID-19, рассказал эксперт

Вакцинация не повлияет на репродуктивную функцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда можно зачать ребенка после прививки от коронавируса. Он отметил, что те кто поставят прививку точно смогут родить, а с теми, кто от нее откажется вопрос пока остается открыт.

"Но вместе с тем мы знаем, что в настоящий момент во всех мировых рекомендациях говорят о том, что после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нельзя быть донором спермы и нежелательна беременность. Если она даже наступит, то нужно как-то планировать эту ситуацию, потому что процесс действительно есть", - сказал эксперт в эфире телеканала "Доктор".

В этом же интервью он рассказал, что у людей, перенесших коронавирус, иммунитет сохранится до осени.

Также от отметил, что интервал между двумя прививками может варьироваться от 30 до 45 дней.

Напомним, что 18 января в России началась массовая вакцинация населения.