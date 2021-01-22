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Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Картина "Дорогие товарищи" высоко оценена жюри
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)
Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру.

Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Кончаловский получил награду кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу в фильме "Дорогие товарищи".

Ранее эта же картина стала победителем фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей", а также стала главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер".

Венецианский фестиваль отметил "Дорогих товарищей" спецпризом. Россия выдвинула картину на премию "Оскар".

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" основан на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске.

На главном заводе города начинаются серьезные забастовки. К протесту подтягиваются рабочие с других предприятий. Для урегулирования ситуации правительственная комиссия решает ввести в город армию.

В ходе событий, у главной героини фильма пропадает ее дочь и счастье убежденной коммунистки рушится в один день.

Также на престижной премии "Золотой орел", учрежденной Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, лучшим актером стал Юрий Борисов. Его наградили за роль в фильме "Калашников". Премию за лучшую женскую роль взяла Ольга Озоллапиня, ее работа высоко оценена в фильме "Блокадный дневник".

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