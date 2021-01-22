Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Кончаловский получил награду кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу в фильме "Дорогие товарищи".

Ранее эта же картина стала победителем фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей", а также стала главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер".

Венецианский фестиваль отметил "Дорогих товарищей" спецпризом. Россия выдвинула картину на премию "Оскар".

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" основан на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске.

На главном заводе города начинаются серьезные забастовки. К протесту подтягиваются рабочие с других предприятий. Для урегулирования ситуации правительственная комиссия решает ввести в город армию.

В ходе событий, у главной героини фильма пропадает ее дочь и счастье убежденной коммунистки рушится в один день.

Также на престижной премии "Золотой орел", учрежденной Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, лучшим актером стал Юрий Борисов. Его наградили за роль в фильме "Калашников". Премию за лучшую женскую роль взяла Ольга Озоллапиня, ее работа высоко оценена в фильме "Блокадный дневник".